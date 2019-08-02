Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской городской администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Ивано-Франковской областной городской администрации (ОГА) Дениса Шмыгаля. Об этом он сообщил во время совещания в пятницу, 2 августа. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«Я хочу назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации», — сказал Зеленский. Глава государства вручил Шмыгалю удостоверение председателя администрации.

Шмыгаль ранее возглавлял департамент экономического развития и промышленности Львовской ОГА, уточняет RT.

11 июня Зеленский освободил от должности председателя Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука. Временно обязанности председателя ОГА исполняла Мария Савка.

Ранее в этот же день украинский президент рассказал, что заявления об увольнении при вступлении в государственные должности написали все члены его команды.