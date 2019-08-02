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Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской городской администрации

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Ивано-Франковской областной городской администрации (ОГА) Дениса Шмыгаля. Об этом он сообщил во время совещания в пятницу, 2 августа. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«Я хочу назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации», — сказал Зеленский. Глава государства вручил Шмыгалю удостоверение председателя администрации.

Шмыгаль ранее возглавлял департамент экономического развития и промышленности Львовской ОГА, уточняет RT.

11 июня Зеленский освободил от должности председателя Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука. Временно обязанности председателя ОГА исполняла Мария Савка.

Ранее в этот же день украинский президент рассказал, что заявления об увольнении при вступлении в государственные должности написали все члены его команды.

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