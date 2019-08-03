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Зеленский назвал дату встречи лидеров в «нормандском формате»

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на встречу лидеров стран «нормандского формата» осенью, а в августе — на встречу представителей на уровне министерств иностранных дел. Такое заявление украинский лидер сделал в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, тянуть больше нельзя, в стране гибнут люди. Представители дипломатических ведомств встретятся в «нормандском формате» во Франции в конце августа. Встреча лидеров стран, предположительно, пройдет в сентябре, сам Зеленский высказался за начало месяца.

Ранее 3 июля Зеленский заявил, что рассчитывает встретиться с главой США Дональдом Трампом в сентябре.

В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе», при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Президент России предложение назвал интересным, подчеркнув, что подобный саммит должен быть хорошо подготовлен. Ту же позицию озвучил и МИД РФ. Однако в Германии заявили, что не получали предложений по расширению формата переговоров, а в США идею и вовсе не поддержали.

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