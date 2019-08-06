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Луценко уйдет в отставку с началом работы нового состава Верховной рады

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Фото: ТАСС/Zuma
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Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко намерен покинуть свой пост с началом работы Верховной рады девятого созыва. Об этом он заявил во вторник, 6 августа, в эфире «Радио НВ».

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«Как только новый парламент соберется... я подам заявление об отставке», — приводит его слова «Интерфакс».

Генеральный прокурор Украины назначается на должность и освобождается президентом страны по согласию Верховной рады. Действующий глава государства Владимир Зеленский уже несколько раз вносил в парламент представление об увольнении Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Несмотря на попытки украинского лидера, предыдущий состав рады отказывался утверждать их отставки.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. После обработки 100% протоколов пропрезидентская партия «Слуга народа» набрала 43,16%. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заработала «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

23 июля украинский лидер Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генпрокурора страны вместо Луценко.

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