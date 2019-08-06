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«Слуга народа» рассмотрит 4 кандидатуры на пост премьера Украины

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Президентская партия Украины «Слуга народа» рассматривает четыре кандидата на должность премьер-министра страны. Среди них топ-менеджеры компании «Нафтогаз Украины», рассказал во вторник, 6 августа, кандидат в депутаты рады Давид Арахамия.

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«У нас есть шорт-лист, в нем были Андрей Коболев (глава «Нафтогаза» — ред.), Юрий Витренко (топ-менеджер «Нафтогаза» — ред.), Алексей Гончарук (замглавы Офиса президента по экономическим вопросам — ред.) и Владислав Рашкован (экс-замглавы Нацбанка — ред.)», — отметил он в эфире радио «Новое время».

Арахамия также уточнил, что кандидатура Дмитрия Разумкова безальтернативно рассматривается на должность спикера Верховной рады, а на должность генпрокурора рассматривают Руслана Рябошапку.

4 августа стало известно, что новым главой украинской партии «Слуга народа» может стать руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко. Уточняется, что на должность главы фракции претендует Давид Арахамия.

Сейчас «Слугу народа» возглавляет Дмитрий Разумков, который баллотируется на должность спикера Верховной рады.

Во время предвыборной кампании Корниенко координировал волотнерский проект «Зе-команда».

Досрочные выборы в раду состоялись 21 июля. После обработки 100% протоколов партия «Слуга народа» набрала 43,16%. За ней следует «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заработала «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

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