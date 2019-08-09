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Партия Порошенко хочет создать коалицию с Вакарчуком и Тимошенко

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» предложила депутатам от «Голоса» Святослава Вакарчука и «Батькивщины» Юлии Тимошенко объединиться в Верховной раде девятого созыва. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила бывший вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

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На своей странице в Facebook она написала, что партия Порошенко предложила партиям, прошедшим в раду с минимальным количеством голосов, «согласовать и скоординировать позиции относительно пропорционального представительства фракций в руководстве и комитетах» Верховной рады Украины.

Ранее в тот же день стало известно, что торжественное заседание Верховной рады Украины нового созыва состоится 29 августа.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Явка на них составила 49,84%, что стало самым скромным показателем за всю историю парламентских выборов в стране. Согласно уже объявленным результатам, партия Зеленского набрала 43,16% голосов избирателей.

За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заняла «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

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