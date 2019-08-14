Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка

Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.

Причиной разногласий стало выступление сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича, произнесшего речь на русском языке.

В ответ глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков потребовал от политика в дальнейшем выступать на украинском языке.

«Языком работы Верховной рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык… Обращаюсь (с просьбой. — Ред.) ко всем действующим и будущим народным депутатам не нарушать регламент», — сказал депутат, его слова приводит «РИА Новости».

Разумков подчеркнул, что если нарушения будут повторяться, то он попросит аппарат рады выключать микрофон.

В свою очередь, Рабинович парировал, что не нарушает законов и, если выступление на украинском — это вопрос принципа, то попросил предоставить ему переводчика.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет.

Документ, подписанный еще бывшим президентом Петром Порошенко, вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств, проживающих на украинской территории. Так, в Москве его назвали инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского набрала 43,16% голосов избирателей. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заняла «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%). Торжественное заседание Верховной рады Украины нового созыва состоится 29 августа.