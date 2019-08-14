В Крыму заявили об отсутствии права у Киева перекрывать воду из Днепра

Киев не имел права в одностороннем порядке перекрывать подачу в Крым днепровской воды через Северо-Крымский канал, заявил постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов в среду, 14 августа.

«Никто не вправе перекрывать международный канал, по которому осуществляется подача воды или осуществляется судоходство. В международном праве эти позиции четко закреплены и прописаны», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик считает, что продолжение водной блокады Крыма свидетельствует о том, что новые киевские власти не способны на диалог Россией.

«Конструктивных отношений при таком подходе новых властей Украины, к сожалению, с Киевом не построить», — резюмировал Мурадов.

Вместе с тем постпред выразил надежду, что первые лица Украины хорошо подумают, прежде чем продолжать этот деструктивный курс.

Днем ранее представитель украинского президента Антон Кориневич заявил, что все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы. Он подчеркнул, что Северо-Крымский канал находится на территории Украины и поэтому Киев имел полное право его перекрыть.

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 90% потребностей полуострова. В республике был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.