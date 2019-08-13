В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа

В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

«Было бы совершенно безответственно не иметь плана Б», — сказал он в интервью «BBC Украина», опубликованном во вторник, 13 августа.

По словам политика, транзит газа нужен Украине, поскольку она получает от этого «3 млрд доходов». В какой именно валюте, он не уточнил.

«Если бы это было неважно, Россия бы не прекращала транзит. Мы же понимаем, что это тоже способ определенного давления», — пояснил Данилюк.

При этом глава СНБО уверен, что Украина выживет без транзита российского газа, поскольку уже проходила через «очень сложные вызовы». Он полагает, что «на всё есть ответ» и Киеву необходимо думать, чем усилить позиции.

«Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны», — подытожил высокопоставленный силовик.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года, а стороны до сих пор не подписали нового соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

В начале июля украинский «Нафтогаз» предупредил, что планирует прекратить транзит газа из России через украинскую территорию после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Эксперты полагают, что прекращение транзита российского газа грозит Украине техногенной катастрофой.