В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова

Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.

«Крым справляется достаточно успешно на протяжении пяти лет с этой проблемой. Уверен, что с ней справимся и в дальнейшем», — приводит его слова «РИА Новости».

Депутат напомнил, что на момент перекрытия Северо-Крымского канала Киеву казалось, что это станет очень «серьезной точкой» давления на полуостров, на РФ и принесет различного рода потери, однако его надежды не оправдались.

Говоря о вопросе возобновления подачи днепровской воды на полуостров, который накануне поднял постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, парламентарий заявил, что это может обсуждаться только после смены Украиной курса в отношениях с Москвой.

«Сейчас ситуация складывается таким образом, что не нужна нам эта вода путем спекуляции Крымом и переведения этого вопроса в политическое русло и точку давления», — подытожил народный избранник.

Днем ранее Мурадов заявил, что власти Крыма намерены обратиться к российскому руководству с просьбой начать переговоры о поставке в республику воды из Днепра. Он напомнил, что полуостров имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как сама река берет свои истоки на территории России.

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 90% потребностей полуострова. В республике был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.