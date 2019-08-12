Крым попросит российские власти начать переговоры с Киевом о поставке воды

Власти Крыма намерены обратиться к российскому руководству с просьбой начать переговоры о поставке в республику воды из Днепра. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил зампредседателя Совета министров — постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — цитирует Мурадова ТАСС.

В апреле 2014 года Украина прекратила поставку в Крым по Северо-Крымскому каналу днепровской воды, которая обеспечивала до 90% потребностей полуострова. В республике был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения.

29 июля депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек рассказал «Известиям», что преодолеть водную блокаду Крыма в полной мере пока не удалось. Тем не менее, по его словам, негативный эффект от нее не стоит переоценивать. Депутат отметил, что «полуостров сейчас не умирает от жажды».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.