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В Госдуме рассказали о положении Крыма в связи с водной блокадой

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Преодолеть водную блокаду Крыма России в полной мере до сих пор не удалось, признал в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек. В частности, блокада создает аграрные трудности в регионе.

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в республике Антон Кориневич заявил, что Украина не станет возобновлять подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. По его словам, блокада полуострова является одним из механизмов давления на Россию.

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«Водная проблема на полуострове по-прежнему есть. И хотя сейчас правительство принимает всевозможные меры, бурят скважины и тянут дополнительные трубы, решить вопрос водоснабжения северного Крыма очень быстро не получится», — сказал депутат Бальбек.

В то же время парламентарий призвал не преувеличивать эффект от водной блокады. «Полуостров сейчас не умирает от жажды, и поэтому этот рычаг давления я бы назвал пластмассовым», — подчеркнул депутат.

При этом если киевские власти когда-нибудь решатся подать воду в Северо-Крымский канал — это будет реверанс всему населению северного Крыма, заключил Бальбек.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу.

Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель, пишет ТАСС. В наиболее сложной ситуации оказались восточные и северные регионы полуострова. На севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянске, где наблюдается засоление подземных вод.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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