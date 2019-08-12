В Сети высмеяли закиданного яйцами Порошенко

Пользователи соцсетей высмеяли бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого закидали яйцами после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.

Допрос политика по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» длился почти три часа. После его окончания, когда экс-глава государства вышел из дверей здания, активисты начали бросать в него яйца. «Снаряды» попали в сторонников Порошенко, правоохранителей и журналистов.

«Надо было помидорами... В банках», — предложил пользователь соцсети «ВКонтакте» Алексей Буторин.

«Ответ на вопрос, как прошли пять лет его президентства. Закидали яйцами», — написала Ольга Адмиралова.

«Оботрется, улыбнется и дальше полетит гадить», — предположил Денис Денисов.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.