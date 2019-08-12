Порошенко забросали яйцами после допроса в Киеве

Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований, который проходил в понедельник, 12 августа.

Допрос политика по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» длился почти три часа. В это время под стенами ГБР собрались его дети, сторонники и противники, журналисты и силовики.

После окончания допроса бывший глава государства вышел из дверей здания, активисты начали бросать в него яйца. «Снаряды» попали в сторонников Порошенко, правоохранителей и журналистов, передает «РИА Новости».

Также экс-президент пообщался с представителями СМИ и уехал.

Как пояснил в Telegram юрист Андрей Портнов, который выступает заявителем по большинству дел в отношении Порошенко, уголовное дело по телеканалу «Прямой» касается акций вещателя, которые были оформлены экс-президентом на кипрскую компанию, в свою очередь оформленную на подставное лицо. Тем самым Порошенко создал ложное впечатление, что он не является реальным собственником канала.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.