На Украине возбудили новое дело в отношении Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) зарегистрировало уголовное дело о причастности бывшего президента страны Петра Порошенко к организации денежных перечислений из «Укроборонпрома» в офшоры под вымышленные контракты. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

«Информирую о новом уголовном производстве, которое может «накрыть» десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование», — написал он в Telegram.

По его словам, дело касается не только Порошенко, но и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также должностных лиц государственного концерна «Укроборонпром» и государственного «Укрэксимбанка».

Портнов заявил, что «по прямому поручению Порошенко и главы НБУ Гонтаревой правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи «Укроборонпрома» в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах».

Такие действия, по его мнению, позволили совершить хищения из оборонного бюджета Украины на миллиарды гривен.

На Украине против Порошенко возбудили восемь уголовных дел. В частности, экс-президента обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти. 1 августа стало известно, что политик, в настоящее время пребывающий с семьей за границей, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам.