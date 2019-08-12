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Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.

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Под стенами ГБР собрались с плакатами дочери политика Александра и Евгения, а также сын Михаил. Их поддерживают сторонники экс-главы государства, передает «Страна.ua».

В то же время там находятся журналисты и несколько десятков противников Порошенко — в руках у них плакаты и мегафоны. Охрану порядка обеспечивает несколько десятков правоохранителей, отмечает «Газета.ру».

«А вы знали? Хорошие родители теперь водят детей не в зоопарк, а на допросы в ГБР» — написал журналист Богдан Аминов в соцсетях.

Как пояснил в Telegram юрист Андрей Портнов, который выступает заявителем по большинству дел в отношении Порошенко, сегодня политика допрашивают по делу телеканала «Прямой».

Это уголовное дело касается акций вещателя, которые были оформлены экс-президентом на кипрскую компанию, в свою очередь оформленную на подставное лицо. Тем самым Порошенко создал ложное впечатление, что он не является реальным собственником канала.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.

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