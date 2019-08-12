Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко

Бывшие бойцы батальона «Азов» Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев пообещали бывшему президенту Украины Петру Порошенко отправить его за решетку. Они опубликовали пост с угрозами в Facebook и записали видеообращение, которое обнародовано на YouTube-канале Liga Serdec.

Силовики напомнили, что нынешний президент страны Владимир Зеленский пообещал посадить своего предшественника. По их словам, Порошенко «торгует телеканалами» и «разграбил оборонку».

Бойцы посетовали, что Зеленский «что-то не спешит» сажать в тюрьму бывшего президента, и пообещали заняться этим самостоятельно.

«Неприкосновенность вас не спасет. Будем вас ловить во всех уголках нашей прекрасной страны. Прячьтесь, как вы это привыкли делать. Но от нас не спрячетесь», — пригрозили Толмачев и его товарищи.

В конце февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения бывшего украинского лидера Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

В Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.

«Азов» — один из батальонов, который финансировался из частных источников и участвовал в силовой операции в Донбассе. Позже полк вошел в состав нацгвардии. В России против бойцов «Азова» возбуждено несколько уголовных дел о похищении людей, истязании и применении запрещенных средств и методов ведения войны.