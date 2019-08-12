ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды

Военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят мирных жителе Донбасса из-за отсутствия продовольственного обеспечения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По информации от наших источников, в подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прибыла комиссия военной службы правопорядка. В ходе работы комиссии было установлено, что личный состав по состоянию на 10 августа так и не был поставлен на продовольственное довольствие», - цитирует его Луганский информационный центр.

Филипоненко указал, что украинские военные были вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами, поэтому начали грабить местное население.

«Жители населенного пункта Счастье сообщили нам уже о четырех таких случаях за прошедшую неделю», - указал он.

16 июля сообщалось, что бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе.

С 2014 года на Украине продолжается вооруженный конфликт между украинскими военными и жителями Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской республик.