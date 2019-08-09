Глава ДНР выступил с экстренным заявлением после обстрела со стороны ВСУ

Украинские военные из минометов и других видов вооружения нанесли массированный обстрел по населенному пункту Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом 9 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в результате обстрела загорелся жилой дом и погибли двое ополченцев.

«По Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта», — приводятся его слова на сайте властей республики.

Пушилин подчеркнул, что действия ВСУ — очередная провокация и свидетельство того, что Киев не готов к диалогу.

«Мы призываем наблюдателей, действующих в зоне конфликта, немедленно вмешаться и принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств», — подчеркнул он.

Глава ДНР отметил, что в случае дальнейших нарушений перемирия со стороны ВСУ власти республики ответят симметрично.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве. Жители региона отказались признавать новые власти, а Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР.

7 августа в ДНР заявили об обстреле украинскими военными четырех населенных пунктов.