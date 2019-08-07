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В ДНР заявили об обстреле ВСУ четырех населенных пунктов

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Бойцы украинской армии менее чем за полчаса обстреляли районы четырех населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Режим перемирия нарушен в период с 11:32 до 11:40 на донецком и мариупольском направлениях. ВСУ обстреляли районы поселков Крутая Балка к северу от Ясиноватой, Белая Каменка в Тельмановском районе и села Ленинское и Дзержинское на юге ДНР.

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«По информации представительства, украинские военные применяли вооружение БМП-1, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщило в среду, 7 августа, «Донецкое агентство новостей». Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в среду стало известно, что армия Украины начала активную подготовку к наступлениям на ДНР. В Мариуполе поднят по тревоге полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Кроме того, украинские военные вышли на огневые позиции в районах сел Терновое, Кирово, Андреевка.

Накануне, 6 августа, представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский собрал в своем офисе совещание с участием представителей вооруженных сил и Совета национальной безопасности и обороны. После чего заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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