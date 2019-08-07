В ДНР опровергли причастность к гибели 4 украинских силовиков

Представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ополчения к обстрелу, в результате которого в Донбассе якобы погибли четыре украинских силовика.

По его словам, представителем ДНР в СЦКК проведено расследование по факту гибели бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Его результаты говорят о «невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удаленности позиций ополченцев от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения». Об этом 7 августа сообщает «РИА Новости».

Украинские силовики погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами, отметили в ведомстве. Небоевые потери командование ВСУ прикрывает обвинением ДНР, пытаясь отвести внимание общества от собственных военных преступлений, добавили там.

6 августа представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский собрал в своем офисе совещание с участием представителей вооруженных сил и Совета национальной безопасности и обороны. После чего заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Донбассе.