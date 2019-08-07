Прямой эфир

В ДНР опровергли причастность к гибели 4 украинских силовиков

0
Фото: ТАСС/Zuma/Anatolii Stepanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ополчения к обстрелу, в результате которого в Донбассе якобы погибли четыре украинских силовика.

Минские разобщенности: РФ не будет торопиться с нормандской встречей
Несмотря на желание Киева скорее провести саммит «четверки», Москва призывает для начала выполнить прежние договоренности

По его словам, представителем ДНР в СЦКК проведено расследование по факту гибели бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Его результаты говорят о «невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удаленности позиций ополченцев от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения». Об этом 7 августа сообщает «РИА Новости».

Украинские силовики погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами, отметили в ведомстве. Небоевые потери командование ВСУ прикрывает обвинением ДНР, пытаясь отвести внимание общества от собственных военных преступлений, добавили там.

6 августа представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский собрал в своем офисе совещание с участием представителей вооруженных сил и Совета национальной безопасности и обороны. После чего заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боевую готовность под Мариуполем
Эксперты назвали причину смены командующего силовой операцией в Донбассе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017