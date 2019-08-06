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Эксперты назвали причину смены командующего силовой операцией в Донбассе

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Фото: facebook.com/ОК "Північ"
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Эксперты рассказали, зачем президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силовой операцией в Донбассе и назначил на этот пост Владимира Кравченко. Об этом 6 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».

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По мнению директора Фонда украинской политики Константина Бондаренко, такая смена руководителя обусловлена только кадровыми перестановками, которые проводит новая власть.

«Зеленский сейчас просто меняет всех руководителей, которые достались ему в наследство от предыдущей власти, поэтому я думаю, что в данной ситуации замена абсолютно логична», — отметил он.

Эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что в ситуации с Донбассом не нужно ждать изменений, поскольку это только кадровые перестановки, которые ни на что не влияют.

По его мнению, украинский лидер не пытается изменить ситуацию, а только хочет «закрыть своими людьми те или иные должности».

В свою очередь, директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков обратил внимание на то, что в прессе довольно много негативных комментариев в адрес Кравченко. Он высказал мнение, что назначение сыграет роль только ближе к осени, когда может начаться процесс деэскалации в регионе.

Как сообщалось ранее, Владимир Кравченко до 5 августа являлся командующим войсками оперативного командования «Север» сухопутных войск ВСУ. Прежний руководитель операцией в Донбассе Александр Сырский был назначен командующим Сухопутными войсками вооруженных сил страны.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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