Зеленский сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимира Кравченко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в понедельник, 5 августа.

В тот же день украинский лидер подписал документ о назначении Александра Сырского командующим Сухопутными войсками вооруженных сил страны. Ранее он руководил операцией в Донбассе.

До сегодняшнего дня Кравченко являлся командующим войсками оперативного командования «Север» сухопутных войск ВСУ, напоминает «Газета.ру».

2 августа полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил о грубом нарушении Вооруженными силами Украины соглашения о бессрочном перемирии в Донбассе. По его словам, представители Киева использовали для атаки на позиции ополченцев беспилотники. Боевое применение данной техники — наступательное действие, пояснил он.

1 июля ВСУ нанесли удар по позициям народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), нарушив действующие договоренности о прекращении огня. С беспилотника была сброшена граната, в результате разрыва ранения получили трое военнослужащих ДНР.

17 июля участники контактной группы в Минске договорились о заключении перемирия, которое начало действовать с 21 июля. В ДНР и ЛНР приняли указы о соблюдении бессрочного режима прекращения огня. Однако украинские солдаты продолжили вести обстрелы и нарушать перемирие.