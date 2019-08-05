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В Госдуме напомнили будущему спикеру рады о Минских соглашениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Украинским властям стоит выполнить Минские соглашения, чтобы добиться мира на Донбассе, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал заявление лидера партии «Слуга народа», претендента на пост спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что вернуть мир на Донбассе законами не получится. Об этом Разумков сказал в интервью «Коммерсанту» от 5 августа.

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По мнению Разумкова, в решении проблемы Донбасса гораздо большую роль играют вопросы дипломатии, санкционного давления и вопросы внутренней политики.

«Все сложные конструкции, которые выстраивает украинская власть, отторгаются реальностью. Вместо красивых, заумных слов, фантазий стоит взять наработки Минских соглашений и выполнить их без дополнительных условий», — сказал Белик.

При этом депутат сомневается, что политические амбиции украинских элит позволят им пойти на выполнение Минских соглашений.

29 июля постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, что для возвращения полуострова необходимо инициировать международную площадку для переговоров. По его мнению, к обсуждению статуса Крыма Украине нужно подключить стран – участниц «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция), а также Турцию и США.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

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