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Климкин спрогнозировал отток половины украинского населения

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Фото: TASS/Zuma
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Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что через несколько лет половина населения Украины будет находится за границей. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает «Обозреватель».

По его словам, в настоящий момент миллионы украинцев находятся за рубежом.

«Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там», — сказал Климкин, говоря о миграции граждан страны.

9 июля лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что из-за действий украинских властей в стране может не остаться предпринимателей и людей, желающих и умеющих работать.

В феврале бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко посетовал на отток квалифицированных специалистов в Россию. Кроме того, в раде отметили, что страну активно покидают работники военно-промышленного комплекса.

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