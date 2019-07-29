В команде Зеленского нашли способ вернуть Крым

Так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, что для возвращения полуострова необходимо инициировать международную площадку для переговоров. Об этом в понедельник, 29 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание «Сегодня.ua».

«Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что «минский формат» неидеален, «нормандский формат» неидеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было», — сказал политик.

По мнению Кориневича, к обсуждению статуса Крыма Украине нужно подключить стран — участниц «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция), а также Турцию и США.

Ранее в понедельник Кориневич заявил, что Украина не могла предотвратить строительство Россией Крымского моста, но сегодня должна обдумать введение санкций против компаний, участвовавших в реализации проекта.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.