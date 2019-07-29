Ускорение Крыма: Дмитрий Медведев призвал быстрее развивать нацпроекты

В Крыму средства, выделенные из бюджета на реализацию национальных проектов, освоены едва ли на треть. Процесс идет очень медленно. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев во время совещания о ходе реализации нацпрограмм на полуострове. Премьер призвал руководителей Севастополя и Республики Крым работать эффективнее. Речь шла о нацпроектах: «Образование», «Здравоохранение» и «Культура».

— На что хочу обратить внимание сразу же, в чем, на мой взгляд, проблемы. Освоение выделенных средств осуществляется медленно. Кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, от 20 до 30% и по Севастополю, и по Республике Крым. Поэтому нужно ускоряться. Необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов. Там, где это в настоящий момент можно сделать, нужно обязательно ускориться, — отметил Дмитрий Медведев.

По словам главы кабмина, за пять лет, прошедших со времени присоединения полуострова к России, федеральные власти активно занимались интеграцией Крыма в политическое, экономическое и правовое поле страны. Немало сделано для того, чтобы наладить здесь нормальную жизнь. В частности, реализуется Федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию территории.

–– В целом в Республике Крым и Севастополе реализуется около 100 региональных проектов. В 2019 году на них предусмотрено почти 13 млрд рублей в Крыму и около 4 млрд — в Севастополе, — сказал премьер. — Федеральный бюджет здесь, соответственно, предоставляет бо́льшую часть денег. Но сейчас эта работа выходит на качественно иной уровень, благодаря национальным проектам.

Общий объем финансирования по нацпроектам в Республике Крым составляет 83 млрд рублей, в том числе 50 млрд рублей — из федерального бюджета. На основе федеральных программ разработаны и реализуются 49 региональных проектов.

В частности, на нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году из федерального бюджета выделено 1,185 млрд рублей, еще около 190 млн рублей — из регионального. До конца 2024 года на эти цели в регионе планируется израсходовать 8 млрд рублей. В рамках проекта закупают оборудование для помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перечисляют средства на повышение зарплат медикам и привлечение в Крым специалистов.

–– На полуострове многое делается для профилактики онкологических заболеваний, приобретается современное оборудование для медицинских учреждений, медицинские изделия. Реализуется проект по качественному обследованию, то есть по диагностике, что является очень важным при этом виде заболеваний, — уточнил Дмитрий Медведев.

В рамках нацпроекта «Культура» в Крыму в этом году впервые за последние 25 лет капитально отремонтируют сельские клубы, а также закупят многофункциональные культурные центры (автоклубы) и музыкальные инструменты для 33 школ искусств, на эти цели выделено 205,1 млн рублей. Выделены гранты на строительство семи кинозалов, ещё один должен заработать в нынешнем году в Севастополе.

На нацпроект «Образование» в Крыму до 2021 года планируется выделить 687,3 млн рублей. Уже в 2019 году в Симферополе, Керчи и Бахчисарайском районе начали строительство трех школ на более чем 2 тыс. мест, выделив на эти цели почти 600 млн рублей.

Освоение средств в Республике Крым идет медленно, потому что нет их авансирования, сообщил глава региона Сергей Аксенов

— В общей сложности по кассовому освоению по этому году у нас потрачено 2,5 млрд рублей, что составляет 19% от плана, при этом низкие показатели обусловлены тем, что отсутствует авансирование, все работы оплачиваются по факту их завершения, — отметил он.

В регионе в настоящее время есть, например, проблема с программой «Безопасные и качественные дороги» — задержка в освоении средств связана с передачей и паспортизацией сельских дорог. Но, по словам Сергея Аксенова, уже 10 августа будет выполнен весь план дорожных мероприятий нынешнего года. По 22 региональным проектам заключены соглашения на общую сумму финансирования 8,8 млрд рублей с федеральным бюджетом, еще по трем проектам соглашения планируется заключить до 1 сентября.