В «Слуге народа» заявили о невозможности вернуть Донбасс законами

Лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что конфликт на юго-востоке Украины законодательным путем не решить. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсант» в понедельник, 5 августа.

По его словам, мир в Донбассе — одна из ключевых проблем в стране.

«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — отметил политик.

Он уточнил, что «законодательная часть» и «обсуждения в стенах Верховной рады» непременно будут присутствовать.

«Но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну», — подчеркнул Разумков, уточнив, что у Киева соответствующее желание есть.

29 июля постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, что для возвращения полуострова необходимо инициировать международную площадку для переговоров. По его мнению, к обсуждению статуса Крыма Украине нужно подключить стран — участниц «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция), а также Турцию и США.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.