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В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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По мнению первого зампреда Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Россия в демографическом плане только выиграет от «бегства» украинских граждан за рубеж.

Таким образом он прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» заявление главы МИД Украины Павла Климкина, сделанное в воскресенье, 4 августа, об оттоке половины украинского населения за границу.

Украинцев, которые уедут в Евросоюз, считает сенатор, ждет судьба людей «второго сорта». Он уточнил, что там им будут давать работу, которую сами европейцы делать не хотят.

«Русскоговорящая часть населения Украины будет стремиться в Россию. Здесь им легче будет приспособиться, ментальность близка, родственников много», — отметил Джабаров.

Политик добавил, что украинские граждане, прибывающие в РФ, станут «резервом пополнения» российского населения.

4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей. По его словам, в настоящий момент миллионы украинцев пребывают за рубежом.

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