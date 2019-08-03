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Грызлов обвинил ВСУ в грубом нарушении перемирия в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов 2 августа заявил о грубом нарушении Вооруженными силами Украины (ВСУ) соглашения о перемирии в Донбассе.

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По его словам, нарушением стала атака на позиции ополченцев с использованием беспилотников. Боевое применение данной техники — наступательное действие, пояснил он, сообщает «РИА Новости».

Москва настаивает на расследовании инцидента, подчеркнул на переговорах в Минске Грызлов, добавляет «Газета.ру». Со стороны ВСУ должны быть приняты действенные меры, указал полномочный представитель России.

1 июля ВСУ нанесли удар по позициям народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), нарушив действующие договоренности о прекращении огня. С беспилотника была сброшена граната, в результате разрыва ранения получили трое военнослужащих ДНР.

17 июля участники контактной группы в Минске договорились о заключении перемирия, которое начало действовать с 21 июля. В ДНР и ЛНР приняли указы о соблюдении бессрочного режима прекращения огня. Однако украинские солдаты продолжили вести обстрелы и нарушать перемирие.

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