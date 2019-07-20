В ДНР и ЛНР приняли указы о соблюдении бессрочного режима прекращения огня

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) готовы соблюдать договоренность о бессрочном перемирии, достигнутую на переговорах в Минске. Соответствующие приказы о прекращении огня они издали 20 июля.

«В связи с достигнутыми договоренностями о введении в действие с 00:01 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня, <…> издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — цитирует начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова Донецкое агентство новостей.

По словам исполняющего обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, в документе прописаны меры усиления и контроля режима.

«Среди таких согласованных условий действия перемирия: неприменение любого вида огня, включая снайперский; запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций», — цитирует Филипоненко Луганский информационный центр.

В обеих республиках ответственность за нарушение режима прекращения огня довели до каждого военнослужащего. В ДНР и ЛНР рассчитывают, что Украина также будет добросовестно соблюдать перемирие.

Участники контактной группы смогли договориться о новом перемирии на встрече в Минске 17 июля. На следующий день в Киеве допустили, что бессрочный режим прекращения огня может быть объявлен навсегда. Кроме того, сторонам впервые удалось согласовать запрет на любое ведение огня и ответственность за нарушение режима.

Перемирие начнет действовать с 21 июля в 00 часов 01 минуту по киевскому времени.

Помимо прочего стороны договорились об обмене пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Так, на территории Украины удерживается 101 человек, на территории ДНР — 50 человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами РФ, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.