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Армия Украины нанесла удар с беспилотников по позициям ДНР

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по позициям народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), нарушив действующие договоренности о прекращении огня. Атака велась украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщается 1 августа на сайте народной милиции ДНР.

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В 14:05 в районе населенного пункта Октябрь с беспилотника была сброшена граната, в результате разрыва ранения получили трое военнослужащих ДНР.

«В настоящее время раненые эвакуированы в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние стабильное», — говорится в сообщении.

Подразделения ПВО народной милиции уничтожили беспилотник, после чего ВСУ предприняли вторую попытку удара с воздуха. На подлете к позициям ополченцев беспилотник был сбит и упал на подконтрольную Украине территорию.

Народная милиция обратилась к международным наблюдателям миссии ОБСЕ с требованием зафиксировать атаку ударных беспилотников.

Накануне бойцы ВСУ вблизи своих позиций под Мариуполем осуществили серию управляемых взрывов, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов. Из-за подрывов загорелось поле, однако его никто не тушил.

17 июля участники контактной группы в Минске договорились о заключении перемирия, которое начало действовать с 21 июля. В ДНР и ЛНР (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики) приняли указы о соблюдении бессрочного режима прекращения огня. Однако украинские солдаты продолжили вести обстрелы и нарушать перемирие.

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