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В ДНР заявили о бунте украинских военных

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Украинские морские пехотинцы устроили бунт. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, военнослужащие первого батальона 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении открыто не повиновались приказам командования. Он отметил, что в подразделении работает совместная следственная группа Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, передает RT.

Ранее, 9 июля, стало известно, что украинский военный расстрелял свою подчиненную за шпионаж.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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