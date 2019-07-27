Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий 27 июля рассказал, что пьяные украинские военные обстреляли дома мирных жителей в Донбассе.

По данным Луганского информационного центра, бойцы ВСУ осуществляли обстрел из минометов, в результате чего повреждения получили три дома.

Осадчий отметил, что жертв удалось избежать. Жители населенного пункта Дмитровка, где проводился обстрел, написали коллективную жалобу в полицию.

17 июля участники контактной группы в Минске договорились о перемирии — были впервые согласованы запрет на любое ведение огня и ответственность за нарушение режима. В ДНР и ЛНР приняли указы о соблюдении бессрочного режима прекращения огня, а в Киеве допустили, что режим может быть объявлен навсегда. Перемирие начало действовать 21 июля.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.