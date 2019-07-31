В ДНР рассказали о провокации бойцов ВСУ под Мариуполем

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи своих позиций под Мариуполем осуществили серию управляемых взрывов, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов. Об этом 31 июля сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В 11:10 зафиксировано, что в районе южнее населенного пункта Водяное инженерными подразделениями ВСУ произведена серия управляемых подрывов в тылу украинских передовых позиций, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что в ближайшее время украинская сторона обвинит ДНР в обстреле позиций 35-й бригады морской пехоты. Отмечается, что из-за подрывов загорелось поле, однако его никто не тушит.

17 июля участники контактной группы в Минске договорились о заключении перемирия, которое начало действовать с 21 июля. В ДНР и ЛНР (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики) приняли указы о соблюдении бессрочного режима прекращения огня. Однако украинские солдаты продолжили вести обстрелы и нарушать перемирие.

Кроме того, за несколько часов до вступления режима прекращения огня в силу украинские военные попытались спровоцировать солдат ЛНР, обстреляв жилые дома в Первомайске.

Позднее в ДНР заявили, что бойцы ВСУ ведут разведку под прикрытием миссии ОБСЕ, что нарушает международные конвенции.

30 июля первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал жестче решать конфликт на Донбассе и «убивать всех, кто взял в руки оружие».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).