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Украинский политик объяснил призыв убивать всех воевавших в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев объяснил призыв первого заместителя генпрокурора Украины Николая Голомши жестче решать конфликт на Донбассе, в том числе убивать всех, кто взял в руки оружие. По словам украинского политика, такое заявление было сделано для того, чтобы в дальнейшем избежать наказания за собственные противоправные действия.

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«Николай Голомша — это член команды Юрия Луценко. Вся эта команда сейчас уходит», — сказал Царев в интервью НСН.

По его словам, существуют довольно высокие риски того, что вскоре им будут предъявлены обвинения по поводу того, что они «разворовывали Украину и возбуждали уголовные дела против людей, которые ничего не совершили».

«Поэтому сейчас очень многие из чиновников делают политические заявления для того, чтобы в дальнейшем <...> говорить, что их преследуют по политическим мотивам. Эти заявления не имеют никаких политических последствий», — считает Царев.

Он добавил, что сейчас генеральная прокуратура никак не влияет на те процессы, которые будут происходить на Донбассе.

Резонансное заявление Голомша сделал в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина» вечером 30 июля. По его словам, внешняя и внутренняя политика Украины требует большей жесткости.

«Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то коллаборанты, то пожалуйста, чемодан–вокзал–Россия», — сказал он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке республики продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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