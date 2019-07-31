На Украине призвали убивать взявших оружие в Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал жестче решать конфликт на Донбассе, пишет в среду, 31 июля, «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости… Нельзя в стране, где более 15 тыс. жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то коллаборанты, то пожалуйста, чемодан–вокзал–Россия», — сказал он.

28 июля глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, сколько времени понадобится для урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, «для этого надо 6–10 месяцев».

Глава ДНР Денис Пушилин в ответ на это заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план политика, подразумевающий создание в Донбассе автономного региона Украины.

Вооруженный конфликт на юго-востоке республики продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.