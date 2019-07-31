Экс-депутат рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ
Украинские военнослужащие, которые проходят службу по контракту, массово увольняются из вооруженных сил страны. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Он опубликовал на своей странице в Facebook письмо от заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко своему руководству — начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко.
Согласно документу, с начала 2019 года на Украине были уволены 9386 военнослужащих, среди которых рядовые, старшины и сержанты.
Более 80% из них решили не заключать новый контракт. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 30%, пишет «Федеральное агентство новостей».
Больше всего контрактников увольняется из тех частей, которые воюют на Донбассе. Журавко считает, что они устали от плачевного состояния армии и даже повышение денежного довольствия не сможет остановить отток военнослужащих.
29 июля заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские морские пехотинцы устроили бунт.