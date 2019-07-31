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Экс-депутат рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Украинские военнослужащие, которые проходят службу по контракту, массово увольняются из вооруженных сил страны. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

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Он опубликовал на своей странице в Facebook письмо от заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко своему руководству — начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко.

Согласно документу, с начала 2019 года на Украине были уволены 9386 военнослужащих, среди которых рядовые, старшины и сержанты.

Более 80% из них решили не заключать новый контракт. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 30%, пишет «Федеральное агентство новостей».

Больше всего контрактников увольняется из тех частей, которые воюют на Донбассе. Журавко считает, что они устали от плачевного состояния армии и даже повышение денежного довольствия не сможет остановить отток военнослужащих.

29 июля заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские морские пехотинцы устроили бунт.

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