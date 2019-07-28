Прямой эфир

Медведчук назвал срок реализации мирного плана в Донбассе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, сколько времени понадобится для урегулирования ситуации в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в интервью, опубликованном в воскресенье, 28 июля, порталом «112.ua».

«Мы говорим, что наш план может быть реализован. (…) И я говорю, что этот план может служить переговорной позицией не просто по реализации Минских соглашений, а достижения мира и прекращения боевых действий», — заявил Медведчук. По его словам, «для этого надо 6–10 месяцев».

«Тишина с непривычки вызывает у меня тревогу»
В первый день перемирия в Донбассе зафиксированы семь нарушений, но тяжелое вооружение не используется

«Наш план предусматривает законодательную деятельность», — подчеркнул Медведчук. Также, по его словам, для реализации плана нужны политическая воля Киева и согласие Донецка и Луганска.

Медведчук отметил, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик готово воспринимать предложенный им мирный план «как переговорную позицию и готово на эту тему разговаривать».

Как отмечает «Газета.ru», ранее в Донбассе оценили предложения Медведчука. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР не поддерживают план политика, подразумевающий создание в Донбассе автономного региона Украины.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведчук объяснил выбор русского языка для своих публичных выступлений
Медведчук предрек экономике Украины 15 лет без конкурентоспособности

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017