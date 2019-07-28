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В Донбассе украинские морпехи устроили бунт

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Донбассе украинские морпехи устроили бунт и потребовали улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам, зачинщиком инцидента стал старший матрос Роман Бондаренко. Он призывал других военных оставить выполнение всех своих обязанностей до того момента, пока на позициях не приведут в норму вещевое и продовольственное снабжение.

Как отметил Басурин, раньше Бондаренко был на хорошем счету у командования и получал премии.

Инциденты в украинских войсках, дислоцированных в Донбассе, происходят регулярно.

Так, 23 июня стало известно, что полковник жестоко избил свою подчиненную, которая скончалась от полученных травм.

30 июня сообщалось, что пьяный командир ВСУ сломал ребра и проломил голову подчиненному.

9 июля стало известно, что украинский военный расстрелял свою подчиненную за шпионаж.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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