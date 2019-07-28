В Донбассе украинские морпехи устроили бунт и потребовали улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, зачинщиком инцидента стал старший матрос Роман Бондаренко. Он призывал других военных оставить выполнение всех своих обязанностей до того момента, пока на позициях не приведут в норму вещевое и продовольственное снабжение.

Как отметил Басурин, раньше Бондаренко был на хорошем счету у командования и получал премии.

Инциденты в украинских войсках, дислоцированных в Донбассе, происходят регулярно.

Так, 23 июня стало известно, что полковник жестоко избил свою подчиненную, которая скончалась от полученных травм.

30 июня сообщалось, что пьяный командир ВСУ сломал ребра и проломил голову подчиненному.

9 июля стало известно, что украинский военный расстрелял свою подчиненную за шпионаж.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.