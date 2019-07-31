В Госдуме осудили призыв на Украине убивать воевавших в Донбассе

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик раскритиковал призыв бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Николая Голомши решать конфликт на Донбассе военным путем.



Голомша призвал убивать так называемых боевиков и всех, кто взял в руки оружие против Украины. Об этом он заявил в выпуске ток-шоу «Пульс» от 30 июля на телеканале «112 Украина».

«Слова Николая Голомши подтверждают тезис, который неоднократно повторялся на всех уровнях. Украине не нужны люди, им нужны территории. Геноцид населения Донбасса станет идеальным развитием событий для руководства страны», — считает депутат Белик.

По его мнению, слова о том, что надо «убивать всех, кто взял в руки оружие», придутся по душе карательным батальонам вооруженных сил Украины.

При этом нормальные люди не захотят убивать мирных граждан, убежден политик.

В свою очередь народный депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская также раскритиковала слова Николая Голомши.

«Только страна возвращается к миру, тут же появляется кто-то, кто говорит: нужно дальше воевать», — сказала Королевская.

Ранее, 28 июля, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, сколько времени понадобится для урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, «для этого надо 6–10 месяцев».

Глава ДНР Денис Пушилин в ответ на это заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план политика, подразумевающий создание в Донбассе автономного региона Украины.

Вооруженный конфликт на юго-востоке республики продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.