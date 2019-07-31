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В Госдуме осудили призыв на Украине убивать воевавших в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик раскритиковал призыв бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Николая Голомши решать конфликт на Донбассе военным путем.

Голомша призвал убивать так называемых боевиков и всех, кто взял в руки оружие против Украины. Об этом он заявил в выпуске ток-шоу «Пульс» от 30 июля на телеканале «112 Украина».

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«Слова Николая Голомши подтверждают тезис, который неоднократно повторялся на всех уровнях. Украине не нужны люди, им нужны территории. Геноцид населения Донбасса станет идеальным развитием событий для руководства страны», — считает депутат Белик.

По его мнению, слова о том, что надо «убивать всех, кто взял в руки оружие», придутся по душе карательным батальонам вооруженных сил Украины.

При этом нормальные люди не захотят убивать мирных граждан, убежден политик.

В свою очередь народный депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская также раскритиковала слова Николая Голомши.

«Только страна возвращается к миру, тут же появляется кто-то, кто говорит: нужно дальше воевать», — сказала Королевская.

Ранее, 28 июля, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, сколько времени понадобится для урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, «для этого надо 6–10 месяцев».

Глава ДНР Денис Пушилин в ответ на это заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план политика, подразумевающий создание в Донбассе автономного региона Украины.

Вооруженный конфликт на юго-востоке республики продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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