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ВСУ после перемирия вновь обстреляли Донбасс

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окрестности населенного пункта на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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Об этом заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, огонь велся из гранатомета по направлению Верхнеторецкое Верхнее–Верхнеторецкое Нижнее (пригород подконтрольного ДНР города Ясиноватая).

«Выпущено пять гранат из АГС, также применяли стрелковое оружие», — приводит слова представителя ведомства «РИА Новости».

Ранее в воскресенье в ведомстве заявляли, что с начала действия очередного перемирия в Донбассе было зафиксировано уже четыре нарушения со стороны ВСУ. Новое — бессрочное абсолютное — перемирие вступило в силу 21 июля.

За несколько часов до этого украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В результате один человек погиб, семь человек получили ранения.

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