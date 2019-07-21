Украинские военные обстреляли село в Донбассе и сорвали перемирие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таврия на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), сорвав таким образом введенное с полуночи 21 июля перемирие в Донбассе. Об этом журналистам сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что перемирие было нарушено спустя 12 часов 53 минуты после его начала.

«Зафиксирован обстрел со стoроны вооруженных формирований по селу Новая Таврия. ВСУ применили cтрелковое oружие», — цитирует сообщение представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок. Несмотря на это по всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня, нарушений не обнаружено.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.