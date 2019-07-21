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Украинские военные обстреляли село в Донбассе и сорвали перемирие

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таврия на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), сорвав таким образом введенное с полуночи 21 июля перемирие в Донбассе. Об этом журналистам сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Отмечается, что перемирие было нарушено спустя 12 часов 53 минуты после его начала.

«Зафиксирован обстрел со стoроны вооруженных формирований по селу Новая Таврия. ВСУ применили cтрелковое oружие», — цитирует сообщение представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок. Несмотря на это по всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня, нарушений не обнаружено.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

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