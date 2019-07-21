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Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В Донбассе спустя несколько часов после начала бессрочного абсолютного перемирия четверо украинских военных подорвались на мине. Инцидент произошел в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Счастье, сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что двое вoенных погибли на месте — они подорвались на «неизвестном взрывном устройстве, которое было установлено диверсионно-развeдывательной группой противника». Еще двое военнослужащих были серьезно ранены, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок. Несмотря на это по всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня, нарушений не обнаружено.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

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