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Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа. По словам украинского лидера, главы государств обсудили ситуацию в Донбассе.

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По словам Зеленского, он попросил Путина повлиять на другую сторону конфликта, чтобы они «прекратили убийства наших людей». «Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел. — Ред.) нас не приближает к миру», — цитирует украинского президента «РИА Новости».

Также лидеры обсудили вопрос продолжения разминирования и сокращения сроков строительства моста в станице Луганской.

Ранее в среду Зеленский собрал в своем офисе совещание с участием представителей вооруженных сил и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Накануне он обратился к лидерам стран – участниц «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) с призывом собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу. В тот же день представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков.

Режим прекращения огня начал действовать 21 июля. Однако за несколько часов до его вступления в силу украинские силовики попытались спровоцировать ополченцев и обстреляли жилые дома в Первомайске. Впоследствии бойцы ВСУ неоднократно нарушали перемирие.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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