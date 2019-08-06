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Зеленский призвал возобновить переговоры по Донбассу в рамках «нормандской четверки»

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Фото: Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран — участниц «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) с призывом собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу. Об этом он заявил после гибели четырех украинских силовиков в регионе.

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«Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом... Именно поэтому я призываю лидеров стран — участниц «нормандского переговорного формата» — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook во вторник, 6 августа.

Ранее в тот же день представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков.

По словам Гуцуляка, во время якобы проведенных атак четверо военных «получили ранения, несовместимые с жизнью».

Режим прекращения огня начал действовать 21 июля. Однако за несколько часов до его вступления в силу украинские силовики попытались спровоцировать ополченцев и обстреляли жилые дома в Первомайске. Впоследствии бойцы ВСУ неоднократно нарушали перемирие.

Позднее в ДНР заявили, что силовики ведут разведку под прикрытием миссии ОБСЕ, что нарушает международные конвенции. 30 июля первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал жестче решать конфликт в Донбассе и «убивать всех, кто взял в руки оружие».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции («нормандская четверка») был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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