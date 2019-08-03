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В ДНР сбили украинский ударный беспилотник

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии сбит военнослужащими народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар с беспилотника по позициям республики.

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Как сообщается в субботу, 3 августа, на сайте народной милиции ДНР, атака планировалась в районе села Октябрь. «Сегодня в 11:50 враг попытался нанести удар по нашим позициям на мариупольском направлении в районе села Октябрь с помощью беспилотного летательного аппарата, но наши защитники вовремя заметили БПЛА и немедленно приступили к его уничтожению», — отметили в ведомстве.

Украинские военные предприняли попытку помешать военнослужащим ДНР сбить беспилотник и открыли огонь по позициям народной милиции. Однако беспилотник был сбит и упал в «серой зоне».

1 июля ВСУ нанесли удар по позициям народной милиции ДНР, нарушив действующие договоренности о прекращении огня. С беспилотника была сброшена граната, в результате разрыва ранения получили трое военнослужащих.

17 июля участники контактной группы в Минске договорились о заключении перемирия, которое начало действовать с 21 июля. В ДНР и ЛНР приняли указы о соблюдении бессрочного режима прекращения огня. Однако украинские солдаты продолжили вести обстрелы и нарушать перемирие.

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