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Зеленский собрал силовиков на совещание в связи с обстановкой в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский собрал в своем офисе совещание с участием представителей вооруженных сил и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как передает УНИАН в среду, 7 августа, они обсуждают ситуацию в Донбассе, где в результате обстрела погибли четыре украинских военнослужащих.

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По данным информагентства, в совещании приняли участие начальник украинского генштаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, а также секретарь СНБО Александр Данилюк.

6 августа официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил о гибели в Донбассе четырех военных. Вину за их гибель Киев возложил на донбасских ополченцев. В частности, Данилюк обвинил их в нарушении режима прекращения огня и пообещал, что якобы имевший место факт обстрелов с их стороны не останется без внимания.

В Донбассе утверждают, что оба обстрела были произведены украинскими силовиками.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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