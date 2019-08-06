В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боевую готовность под Мариуполем

Украинская армия начала подготовку к активным боевым действиям на мариупольском направлении. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

По их словам, Киев выдвинул на передовые позиции части и подразделения резерва вооруженных сил Украины. Так, по тревоге были подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Они направляются в район на севере города.

Помимо них на огневых позициях расположены подразделения 406-й артиллерийской бригады военно-морских сил в районах населенных пунктов Терновое, Кирово, Андреевка.

Также разведка ДНР сообщила об увеличении активности беспилотников на линии соприкосновения.

«В настоящее время нашими защитниками уничтожено два беспилотника», — отметили в Народной милиции.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.