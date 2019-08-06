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На Украине заявили о гибели четырех военных в Донбассе

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Четверо украинских военных погибли в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк 6 августа, обвинив ополченцев Донбасса в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков.

По его словам, во время якобы проведенных атак четверо военных «получили ранения, несовместимые с жизнью».

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обвинил ополченцев в нарушении режима прекращения огня и пообещал, что якобы имевший место факт обстрелов не останется без внимания.

Однако в Донбассе утверждают, что оба обстрела были произведены украинскими силовиками. По словам представителя самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Руслана Якубова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по поселку шахты 6/7 в Горловке и селу Саханка.

Кроме того, накануне двое бойцов ВСУ подорвались на мине на севере от Донецка, пишет Донецкое агентство новостей. Один из силовиков погиб.

Режим прекращения огня начал действовать 21 июля. Однако за несколько часов до его вступления в силу украинские силовики попытались спровоцировать ополченцев и обстреляли жилые дома в Первомайске. Впоследствии бойцы ВСУ неоднократно нарушали перемирие.

Позднее в ДНР заявили, что силовики ведут разведку под прикрытием миссии ОБСЕ, что нарушает международные конвенции. 30 июля первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал жестче решать конфликт на Донбассе и «убивать всех, кто взял в руки оружие».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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