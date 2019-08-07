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В ДНР заявили о подготовке украинской армией новой атаки

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Фото: ТАСС/Zuma
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Армия Украины начала активную подготовку к наступлениям на самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом 6 августа заявили в управлении Народной милиции ДНР.

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«Нашей разведкой получены данные о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Мариуполе поднят по тревоге полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Кроме того, украинские военные вышли на огневые позиции в районах сел Терновое, Кирово, Андреевка. Также вдоль линии соприкосновения увеличилась активность разведывательных беспилотников.

1 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по позициям народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), нарушив действующие договоренности о прекращении огня. Атака велась украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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